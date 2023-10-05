الاحتلال يكشف تفاصيل ما حدث لجنوده في طولكرم والاشتباكات التي أدت لإصابة 5 بينهم 3 خطيرة !

فلسطين اليوم

كشفت وسائل الاعلام العبرية اليوم الخميس 5/10/2023 ، تفاصيل الاشتباك المسلح والذي أدى لإصابة 5 اسرائيليين بينهم 3 خطيرة في طولكرم بعد ضربات كمين سرايا القدس –كتيبة طولكرم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان المقاومين ألقوا عدة قنابل يدوية انفجرت إحداها بشكل قريب من الجنود ما أدى لإصابة 5 منهم 3 بحالة خطيرة

في حين قالت الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قوة المستعربين بعد كشفها من الفلسطينيين ألقت قنبلة يدوية لكنها ارتدت تجاههم ما أدى لانفجارها وسطهم.

ومن جانبه وصل مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي وقائد شرطة ما يسمى "حرس الحدود" إلى مستشفى مئير في كفار سابا والذي يتواجد فيه الجنود المصابون وهم من وحدة المستعربين التي تنتمي لشرطة ما يسمى "حرس الحدود"

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" اعترف بإصابة 5 من جنود الاحتلال خلال اقتحام طولكرم 3 منهم إصابتهم خطيرة .