بعد كمين سرايا القدس-كتيبة طولكرم: الاحتلال يعترف بإصابة 5 من جنوده 3 منهم بجروح خطيرة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 5/10/2023، بإصابة خمسة جنود بينهم ثلاثة بحالة الخطر من وحدة المستعربين في طولكرم بالضفة المحتلة.

وتسللت قوات خاصة صهيونية اليوم إلى مخيم طولكرم، فخاض المقاومون معها اشتباكات عنيفة، مما أدى لإصابة الجنود.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فإن حالة أحد الجنود المصابين حرجة للغاية وآخران بحالة حرجة وهناك خطر على حياتهم، فيما قالت مصادر أن الأطباء يقاتلون من أجل إنقاذ حياة المصاب بحالة حرجة.

وكانت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، أكدت إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين محكم بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة نصبه مجاهدوها على محور البلاونة في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة طولكرم: "قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم طولكرم وأمطروها بصليات مكثفة من الرصاص".

وأشارت الكتيبة إلى أن مجاهديها يستهدفون تمركزات الاحتلال على عدة محاور داخل مخيم طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ويحققون الإصابات المباشرة.

ونوهت إلى أن وحدة الهندسة تفجر عدد من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال العسكرية على محور مخيم طولكرم وتحقق إصابات مباشرة.

وأكدت أن مجاهديها لا يزالون يواصلون استهداف قوات المشاة وتمركزات القناصة داخل مخيم طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص ويحققون اصابات مباشرة.