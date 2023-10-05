غداً الجمعة: الجهاد تدعو لتغطيـة مهرجـان الانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"
دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وسائـل الإعـلام المرئـي والمقـروء والمسمـوع، للمشاركة والتغطية الإعلامية للمهرجان الوطني الكبير "الشـهـداء بشـائـر النصـر"، الذي تقيمه الحركة يوم غدٍ الجمعة 2023/10/6م، على ساحة أرض الكتيبة بعد صلاة العصر مباشرة.
ويقام المهرجان بالتزامن في غزة ومخيم نور شمس في طولكرم و دمشق وبيروت، حيث سيتم توزيع ترددات النقل المباشر قبل بدء المهرجان .
ودعت الحركة، للزملاء الصحفيين والإعلاميين الراغبين بالتغطية سيتم توزيع البطاقات الإعلامية اليوم لمن سجل عبر الرابط التالي:
https://intilaqa.jehad.ps/pressRegister