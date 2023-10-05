الأسرى يغلقون كافة الأقسام احتجاجًا على تصعيد المتطرف "بن غفير" وتضامناً مع الفسفوس

فلسطين اليوم

يباشر الأسرى اليوم الخميس 5/10/2023 بإغلاق كافة الأقسام وتعطيل مظاهر الحياة داخل السجون؛ احتجاجًا على تصعيد المتطرف "بن غفير" عدوانه على الأسرى، ونصرةً للأسير كايد الفسفوس المضرب لليوم 64 على التوالي.

قالت وزارة الأسرى والمحررين ، إن الأسرى أغلقوا كافة الأقسام في السجون وعطلوا مظاهر الحياة داخل السجون، "احتجاجًا على تصعيد المتطرف ايتمار بن غفير عدوانه على الأسرى، ونصرة للأسير كايد الفسفوس المضرب لليوم 64 على التوالي".

ويوم أمس، شهد سجن "جلبوع" الإسرائيلي توترًا عقب اقتحام قوات الاحتلال برئاسة بن غفير قسمّي (3-1).

وتواصل حكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف "بن غفير" بالتضييق على الأسرى واستفزازهم، عقب دخولهم في خطوات تصعيدية بدأت أمس بإضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام ليوم، إسنادًا للأسير المضرب الفسفوس.