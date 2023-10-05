القيادي الحرازين: سرايا القدس أذهلت الاحتلال بأسلحتها المتطورة ووجهت له رسائل نارية

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، أن العرض العسكري المهيب الذي نظمته سرايا القدس في غزة بأسلحتها وصواريخها المتطورة، وجّه رسائل نارية ومهمة للاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن جيش الاحتلال أُذهل من إعداد مجاهدي السرايا بعدما أظهرت أسلحة جديدة وطائرات مسيرة من صناعتها العسكرية.

وشدد القيادي الحرازين في مداخلة لإذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن سرايا القدس أكدت للاحتلال خلال العرض العسكري الذي نظمته تزامنا مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي "الشهداء.. بشائر النصر"، أنه بالرغم من الضربات التي تلقتها المقاومة في قطاع غزة، واغتيال عدد من القيادات العسكرية للسرايا، تخرج لكم اليوم وتقول إنها بخير وخاب ظنكم ومخططاتكم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية للاحتلال تلقت صدمة كبيرة مما شاهدته من إعداد وتطور في قدرات سرايا القدس، تمثل في الصواريخ، والطائرات المسيرة، ومعدات عسكرية، وجيش، قائلا: "سرايا القدس بخير، وهذا المشهد سيتكرر قريباً في القدس وشوارع نابلس وجنين وطولكرم بإذن الله".

وتوقع أن تكون نهاية كيان الاحتلال قريبة، لأنه قائم على العنجهية والانتهاكات والاستبداد والسيطرة على ممتلكات الآخرين، مشيراً إلى أن التطور العسكري لسرايا القدس في غزة والضفة سيُزيل الاحتلال من الأرض الفلسطينية، ويُحرر القدس والأقصى من دنسهم.

وقال: "من أوليات حركة الجهاد وسرايا القدس، هو استمرار المقاومة وتطورها ودعمها، وتطور أداء المقاتلين، ووحدة الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "الجهاد وذراعها العسكري دائما تنادي وتسعى وتعمل جاهدة على أن يكون هناك وحدة في الميدان والبرنامج مع فصائل المقاومة، باعتبار هذا الأمر مهم جداً في مقارعة ومجابهو العدو".

وتابع: "سرايا القدس تستطيع أن تضرب الاحتلال في كل مكان وجميع الساحات، فهي سائرة على درب تحرير فلسطين كل فلسطين".

ونظمت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أمس الأربعاء، عرضاً عسكرياً مهيباً تزامنا مع الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية، كشفت من خلاله عن طائرات مسيرة من صناعتها، وأسلحة عسكرية متطورة، موجهة رسالة للاحتلال بأنها على أتم الجهوزية حال أي عدوان ارتكبه.