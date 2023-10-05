الحوثي يُبارك لحركة الجهـاد عرضها العسكري مؤكداً أنه صفعة للكيان ومطبعيه

فلسطين اليوم

بَاركَ عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد الحوثي، اليوم الخميس 5/10/2023، لحركة الجهـاد الإسـلامي، العرض العسكري الذي أقامته بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاقتها.

وتحتفي حركة الجهاد الإسلامي في السادس من أكتوبر الحالي، بذكرى انطلاقتها الـ36، بتنظيم مهرجان مركزي كبير، وفعاليات وطنية مختلفة.

وأكد الحوثي في تصريح صحفي، أن الصناعات العسكرية الجديدة تعد انجازاً مهما مما يعكس الالتزام القوي بالقضية المركزية فلسطين ويعكس التفاني في سبيل حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن الأقصى.

وقال الحوثي:" نحن على ثقة بأن هذا الانجاز ما هو إلا بداية لمستقبل واعد يحمل المزيد من النجاحات والتطورات العسكرية التي ستغيّر معادلة الصراع مع العدو الصهيوني."

وشدد الحوثي على أن هذا العرض صفعة للكيان ولكل مطبع معهم وانتصاراً آخراً للجهاد ضد الكيان، وجهوزية عالية .

وتابع:" نحن على ثقة أن كافة فصائل المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان ستظل دوماً على هذا المنوال الرائع في حماية أمتها.