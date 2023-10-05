فلسطين اليوم

أعلنت موقع القناة 7 العبرية اليوم السبت 5/10/2023 ، ان أكثر من 3000 مستوطن شاركوا الليلة في "اقتحام" نابلس والوصول لمجمع لقبر يوسف، على رأسهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، ونائبه دافيدي بن تسيون.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس ، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وقال الهلال الأحمر إن شابا أصيب بعدة رصاصات برجله وحوضه، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عميد نصر سوالمة، بعد أن داهمت منزلا في المخيم، وفتشته والحقت اضرارا مادية جسيمة بمحتوياته.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت بشكل متعمد عددا من مركبات المواطنين في المخيم.