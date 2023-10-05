فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس 5/10/2023، باحات المسجد الأقصى في القدس، في اليوم السادس من "عيد العرش" اليهودي.

وتقدم مقتحمي الأقصى وزراء سابقون وأعضاء كنيست أدوا طقوساً تلمودية في ساحات المسجد بعدما تجولوا في أزقة البلدة القديمة.

وقد جاء الاقتحام الواسع للأقصى تلبية لدعوة جماعات "الهيكل" من أجل تكثيف اقتحام الأقصى طيلة "عيد العرش" اليهودي الذي بدأ السبت، ويستمر أسبوعاً، وهي مدة يُتوقع أن تشهد توترات كبيرة.

وطالبت جماعات "الهيكل" هذا العام أنصارها بالوصول إلى الأقصى، وكسْر أرقام سابقة من أجل صلوات "تطهير الهيكل". وتسعى جماعات "الهيكل" لتثبيت أمر واقع جديد في المسجد من خلال اقتحامات يومية ومتكررة وواسعة أحياناً، وهو وضع حذرت معه السلطة الفلسطينية من حرب دينية.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، قد انتشرت في محيط المسجد، وفرضت قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من خارج القدس من أجل تسهيل وصول المستوطنين قبل أن تنفجر مناوشات اعتدت معها الشرطة على فلسطينيين في المسجد الأقصى وخارجه.