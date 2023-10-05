تأجيل الدوام المدرسي في طولكرم بسبب الأحداث الأمنية

الساعة 08:24 ص|05 أكتوبر 2023
اقتحام طولكرم
اقتحام طولكرم

فلسطين اليوم

قررت وزارة التربية والتعليم في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة تأجيل الدوام المدرسي بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023: "تأجيل الدوام المدرسي في طولكرم حتى الساعة 9 صباحاً لحين اتضاح الأمور إثر اقتحام الاحتلال".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مخيم طولكرم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين، أسفرت عن إصابات بصوف جنود الاحتلال.

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