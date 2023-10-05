عقب زلزال بقوة 6.6 درجة: اليابان تحذر من "تسونامي"

فلسطين اليوم

أصدرت دولة اليابان، اليوم الخميس 5/10/2023، تحذيراً من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي .

وجاء التحذير، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في أعقاب زلزال وقع في الساعة 11 صباحا قرب جزيرة توريشيما، وبلغت قوته 6.6 درجة بحسب التقديرات الأولية.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.