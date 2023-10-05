كتيبة طولكرم تنصب كميناً للاحتلال وتوقع إصابات بصفوفه

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين محكم بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة نصبه مجاهديها على محور البلاونة في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

وقالت كتيبة طولكرم: "قام مجاهدونا قبل قليل باكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم طولكرم وأمطروها بصليات مكثفة من الرصاص".

وأشارت الكتيبة إلى أن مجاهديها يستهدفون تمركزات الاحتلال على عدة محاور داخل مخيم طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ويحققون الإصابات المباشرة.

ونوهت إلى أن وحدة الهندسة تفجر عدد من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال العسكرية على محور مخيم طولكرم وتحقق إصابات مباشرة.

وأكد أن مجاهديها لا يزالون يواصلون استهداف قوات المشاة وتمركزات القناصة داخل مخيم طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص ويحققون اصابات مباشرة.