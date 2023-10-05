بالفيديو والصور إصابة عدد من جنود الاحتلال بكمين نصبته سرايا القدس خلال اقتحام طولكرم

فلسطين اليوم

أصيب عدد من جنود الاحتلال إثر كمين محكم نصبته سرايا القدس- كتيبة طولكرم، خلال اقتحام مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023.

وأظهرت صوراً و مقطع فيديو، لحظة نقل مروحية عسكرية إسرائيلية لعدد من الجنود المصابين، بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى الآليات العسكرية.

وتصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم، لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم طولكرم، وخاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة.









