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طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.