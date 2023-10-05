طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

الساعة 06:34 ص|05 أكتوبر 2023
طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة
طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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