فلسطين اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، يبحث السعوديون في هذه الأثناء عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، لاسيما عن سعر الذهب عيار 21، باعتباره من أهم المعيارات التي يبحث عنها الناس في مختلف البلدان العربية، فهي الأكثر تداولا في الأسواق بين المتاجر والزبائن، لذلك قررنا أن نرفق سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس لاسيما سعر جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، تتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الذهب في السعودية باستمرار، لأن الأسعار ليست ثابتة ويطرأ عليها تغيرات عدة، بسبب الأحداث الاقتصادية والسياسية حول العالم، وبعد بحث نجد أن أسعار الذهب اليوم في السعودية استقرت خلال تداولات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، بعد هبوط سجله خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، إذ يتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك، كما عادت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس، إذ تتراجع للجلسة الثامنة على التوالي مع ارتفاع عائدات الدولار والسندات بعد أن أبقت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسواق متوقعة المزيد من تشديد السياسة النقدية، بينما انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2018.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 219.54 ريال (59.16 دولار)، كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 191.88ريال (51.77 دولار). وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 164.65 ريال (44.37 دولار)، إلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023.