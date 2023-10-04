فلسطين اليوم

سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، ويقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوريين على البحث عن سعر الدولار والذهب في سوريا لحظة بلحظة، وتقدم لكم هذه المقالة على تقديم معلومات حديثة حول سعر الدولار في سوريا وتطوره خلال هذا اليوم، كما شهد سوق الصرف في سوريا تطورات في سعر الدولار مقابل الليرة السورية صباح يوم الخميس، وذلك خلال تعاملات السوق السوداء، اذ يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار في سياق أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد، لذلك سنرفق لكم سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023.

سعر صرف الدولار والذهب في سوريا لحظة بلحظة

تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية تذبذبات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد. تُسجل تقلبات يومية في أسعار الصرف، ويصبح من الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي في سوريا.

تأثرت العملة السورية بشكل كبير بتلك الأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة السورية هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما تسبب في تفاقم التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير..

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

تابع أدناه لمعرفة سعر صرف الدولار والذهب في سوريا ليوم أمس، وسنقدم لكم التحديث حال ورودها: