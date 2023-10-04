كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال في شارع القدس ومحيط قبر يوسف

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال وآلياته في شارع القدس في نابلس، بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: "كما ونفذت الكتيبة مجموعات بلاطة استهداف لقوات الاحتلال محيط المعسكر بوابل من الصليات الكثيفة والمركزة".

وأضافت: "وفي ذات الوقت تمكنت الكتيبة مجموعات عسكر بالتصدي لقوات الاحتلال في شارع الحسبة ومحيط قبر يوسف".

نص البلاغ العسكري كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة نابلس

(وما رميت إذ رميت)

بعون الله وقوته واثناء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس تمكن مجاهدوا سرايا القدس كتيبة نابلس من استهداف قوات الاحتلال وآلياته في شارع القدس في نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كما ونفذت الكتيبة مجموعات بلاطة استهداف لقوات الاحتلال محيط المعسكر بوابل من الصليات الكثيفة والمركزة.

وفي ذات الوقت تمكنت الكتيبة مجموعات عسكر بالتصدي لقوات الاحتلال في شارع الحسبة ومحيط قبر يوسف .

سلاحنا مشرع وجهادنا مستمر

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة نابلس