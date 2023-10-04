فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الأربعاء، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في نابلس.

ووفق المصادر المحلية، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس، مشيرًا إلى أن النيران في جرافة عسكرية للاحتلال اثر انفجار عبوة محلية فيها بالمنطقة الشرقية بنابلس.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منطقة عراق التايه شرق نابلس.