في 14 أكتوبر، ستكتسي السماء في القارتين الأمريكيتين بمنظر استثنائي حيث سيحدث الكسوف الحلقي للشمس المعروف بـ "حلقة النار". يحدث هذا النوع من الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، لكنه لا يحجب الشمس بالكامل، مما يخلق حلقة ساطعة تسمى "الحلقة".

يُمكن أن يحدث الكسوف الحلقي بسبب الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض. عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض في بعض الأحيان، يظهر أصغر حجمًا خلف الشمس، مما يخلق ظاهرة "حلقة النار". يختلف هذا عن الكسوف الكلي، الذي يحجب القمر الشمس تمامًا.

هذا الحدث الفلكي سيكون الفرصة الأخيرة لرؤية الكسوف الحلقي في الولايات المتحدة حتى عام 2039. ستشهد جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة، بالإضافة إلى ألاسكا، كسوفًا جزئيًا للشمس بدرجات متفاوتة.

من المهم أن يحترز المراقبون ويحموا أعينهم، حيث يمكن أن تسبب أشعة الشمس القوية ضررًا جسيمًا. يُنصح باستخدام نظارات خاصة لرؤية الشمس وعدم النظر مباشرة إليها. يمكن أيضًا استخدام أجهزة عرض ذات ثقب لرصد الحدث بشكل آمن.

وسيشهد الكسوف الحلقي مسارًا يمتد من ساحل ولاية أوريغون إلى خليج تكساس في الولايات المتحدة، ثم سيمر عبر المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. ستكون هذه الظاهرة مميزة تضيء سماء الأمريكتين في هذا اليوم الاستثنائي."

Where can you see the "ring of fire" solar eclipse on Saturday, Oct. 14?



Most skywatchers in the Americas will experience at least a partial eclipse, but a few from Oregon to Texas will see the full annular eclipse as the Moon passes in front of the Sun: https://t.co/m69JrxrMKS pic.twitter.com/5BWbeFZjBc