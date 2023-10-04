بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو

فلسطين اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وبورتو في فاعليات بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء الموافق 4 اكتوبر الجاري، إذ يلتقي الفريقين ضمن مواجهات ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات

يدخل فريقا برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي المباراة اليوم وهما على قمة المجموعة الثامنة بعدما حققا الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات 2023- 2023

ونجح برشلونة في الفوز على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة في الكامب نو، بينما تغلب بورتو البرتغالي خارج ملعبه على شاختار الأوكراني.

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