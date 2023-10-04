د. رضوان: نتابع عن كثب تطورات الأحداث واستفزازات المستوطنين في القدس

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، أن حركته وفصائل المقاومة يتابعون عن كثب تطورات الأحداث في القدس المحتلة واستفزازات المستوطنين الصهاينة بالاقتحامات المتكرر للمسجد الأقصى والرقصات في باحاته.

وشدد د. رضوان في حديث لإذاعة "الأقصى"، على أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية يدلل على أن الاحتلال ماضي في سياسة تهويد المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى من خلال التقسيم الزماني والمكاني للعبادة والتهيئة لهدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى هيكل سليمان المزعوم.

وحذّر الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية أو فرض وقائع داخل الأٌقصى، قائلا: "الاحتلال مسؤول عن تداعيات الحرب الدينية في المنطقة ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وجعا د. رضوان، أهل القدس والضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال وتكثيف الرباط إلى الأقصى، كما دعا المقاومة بالضفة الغربية المحتلة إلى تكثيف الاشتباك والمواجه مع الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى.