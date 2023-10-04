تعميم لخطباء المساجد تزامناً مع الذكرى الـ "36" للانطلاقة الجهادية

فلسطين اليوم

أصدرت الإدارة العامة للوعظ والارشاد التابعة للجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تعميماً مهماً لخطباء المساجد بمناسبة الذكرى السنوية (36) للانطلاقة الجهادية "الشهداء.. بشائر النصر".

نص التعميم كاملاً:-

بمناسبة الذكرى السنوية (36) لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

📢🔴 تعميم خاص بالخطباء صادر عن الإدارة العامة للوعظ والارشاد التابعة للجنة الدعوية العامة حول موضوع خطبة الجمعة القادمة:

🔊 خطباؤنا الأكارم:

نتنسم في هذه الأيام ذكرى انطلاقة حركتنا الغراء، هذه الحركة التي قدمت التضحيات الجسام؛ ولم تتوانى لحظة عن نصرة الإسلام وفلسطين والمقدسات، وما زالت رأس حربةٍ في مواجهة الطغيان الصهيوني وبكل عزم وبسالة وقوة ، وما زالت تقدم الشهداء القادة قبل الجند ، وتؤدي واجبها فوق الامكان.

لذلك واجبٌ علينا أن نفخر بهذه الحركة الربانية، وأن نرفع رؤوسنا عالياً بشهدائنا وقيادتنا.

♦️وانطلاقاً من هذا الواجب فإنه كان لزاماً عليكم خطباؤنا الأفاضل تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث حول انطلاقة الحركة المباركة وتحشيد جماهير شعبنا تحت العناصر التالية:

🔺دور الحركة في قيادة مسيرة الجهاد والتضحية على أرض فلسطين.

🔺ثبات الحركة والحفاظ على مسيرة الجهاد والمقاومة برغم الإرهاب الصهيوني وقلة الناصر والمعين.

🔺شهداؤنا القادة رحمهم الله مسيرة عطاء وتضحية حافلة.

🔺دعوة الجماهير وتحشيدهم للمشاركة في عرس الحركة المبارك (الشهداء بشائر النصر) ، والذي تقيمه الحركة يوم الجمعة القادم في ساحة الكتيبة بغزة.

دمتم ودام صوتكم الجهادي

اللجنة الدعوية العامة

الإدارة العامة للوعظ والارشاد

الأربعاء: ١٩- ربيع أول- ١٤٤٥ه

الموافق: ٤- ١٠- ٢٠٢٣م