مقتل شابة بالرصاص بوادي عارة في الداخل المحتل

فلسطين اليوم

قتلت شابة، مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، بعد تعرضها لإطلاق نار في منطقة وادي عارة في منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1984، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 187 قتيلاً عربياً، بينهم 13 امرأة.

ووفق مصادر محلية، فإن الضحية هي ياسمين حسام محاميد - جبارين من بلدة معاوية، وهي متزوجة وأم لطفلتين، وقُتلت أثناء توجهها لحضور حفل زفاف في قاعة أفراح في قرية عرعرة، حيث استهدفها ملثمون من مسافة قريبة بأعيرة نارية.

وأفادت الطواقم الطبية، بأن الضحية تعرضت لإطلاق نار حين تواجدت داخل مركبة في موقف سيارات تابع لقاعة أفراح تقع على مقربة من محطة شرطة "عيرون"، ولفتت إلى أن الضحية هي شابة في الثلاثينات من العمر.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الجريمة: "لدى وصولنا إلى مكان الحادث، شاهدنا في موقف السيارات امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا فاقدة للوعي ومصابة بجروح اخترقت جسدها".

وأضاف "قدمنا ​​لها العلاج الطبي وقمنا بإجلائها إلى المستشفى فيما واصلنا إجراء عمليات الإنعاش في محاولة لإنقاذ حياتها، وفي الطريق اضطررنا لإقرار وفاتها".

وكانت مصادر محلية قد أكدت أن الضحية ليست من سكان بلدتي عارة أو عرعرة.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 187 قتيلاً عربياً، بينهم 13 امرأة.