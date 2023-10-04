فلسطين اليوم

كشف العرض العسكري الذي نظمته سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، تزامناً مع الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء.. بشائر النصر"، عن أسلحة جديدة امتلكتها الوحدة الصاروخية، لكنها في الوقت ذاته لم تُفصح عن جميع ما في جعبتها، وهي رسالة للاحتلال "الإسرائيلي" بأن "القادم أعظم".

وخلال العرض العسكري الذي نظمته سرايا القدس، كان لافتاً للجميع أن بعض الصواريخ طويلة المدى حملت علامات استفهام دون ذكر أسماءها، ما يُشير إلى أن في جعبة الوحدة الصاروخية للسرايا الكثير من المفاجآت للاحتلال الإسرائيلي.

وتخلل العرض العسكري، الكشف عن صواريخ جديدة ومتطورة وهي بدر 3، وبراق 90، بجميع أحجامها ومداياتها وقوتها التفجيرية.

















