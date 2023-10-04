د. القططي: هدف حركة الجهاد هو استنهاض الأمة وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. وليد القططي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، أن المسير العسكري المهيب الذي نظمته سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد، الذي والف بين أسماء الشهداء، والسريات، والفكرة والدم، يدل على أن "الجهاد" فجّرت الثورة، مشدداً على أن دماء الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي سالت فداء للفكرة التي انطلقت من خلالها "حركة الجهاد".

وشدد القططي في مقابلة لقناة " القدس اليوم" الفضائية، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن دماء القادة الشهداء في المعركتين الأخيرتين تدفعنا إلى النصر القادم، مضيفاً: "الشهداء بشائر النصر" هو شعار الانطلاقة لهذا العام ويدلل على علاقة بين الماضي والحاضر".

وأشار إلى أن حركة الجهاد جاءت في الماضي لتجمع ما بين الإسلام وفلسطين والجهاد، موضحاً أن نظرية التحرير في عقيدة "الجهاد" بُنيت على "سورة الإسراء" من القرآن الكريم.

وفي السياق، قال: إن محور المقاومة يتبنى فكـرة تحـريـر فلسـطين، والجهاد الإسلامي تستنهض همم الأمة للمشاركة في مشروع التحرير".

ونوه إلى أن العدو يتخذ القدس رمزاً خاصاً به ولم يكتمل مشروعه الصهيوني إلا باحتلالها، مؤكداً أن مشاغلة العدو شعارٌ تتبناه "الجهاد" في إدارة الصراع مع الاحتلال.

ونبّه إلى أن هدف حركة الجهاد الإسلامي هو استنهاض الأمة وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، لافتاً إلى أن دور كتائب المقاومة في الضفة المحتلة هو إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني.

وأكد أن ارتقاء القادة شهداء يُؤكد مصداقيتهم وصدق "الجهاد" في الأفكار التي تتبناها ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن الحركة اعتبرت أن اتفاقية أوسلو كميناً للشعب الفلسطيني.