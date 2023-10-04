بالفيديو إصابات خلال اقتحام الاحتلال شرق قلقيلية

الساعة 07:05 م|04 أكتوبر 2023
إصابات خلال اقتحام الاحتلال شرق قلقيلية
إصابات خلال اقتحام الاحتلال شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة بالمثلث.

 

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