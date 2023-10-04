القائد العجوري: الاحتلال يُخطط ويتآمر و سرايا القدس تعد وتضرب في كل الساحات

فلسطين اليوم

أكد رئيس الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد أكرم العجوري، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، أن الاحتلال ومعاونيه يخططون ويدبرون ويتأمرون، ورجال سرايا القدس والمقاومة تعد وتضرب في كل الساحات، مشدد على أن "لن تفلح مخططاتهم ومآمراتهم المستمرة والمستهدفة لشعبنا ولشبابنا وحياتنا ومستقبلنا".

وقال العجوري في كلمة له خلال المسير العسكري المهيب الذي نظمته سرايا القدس: "أعداؤنا أرادوا لفلسطين وشعبها "صفقة القرن" فأردنا سيف القدس، وأرادوا التطبيع لتهميشنا وعزلنا وتصفية قضيتنا فأردنا وحدة الساحات، أرادو لشعبنا ومجاهدينا القتل والاغتيالات، ونحن أردنا "ثأر الأحرار" ثأر الكرامة، وأرادوا لمقاومتنا في الضفة "جز العشب" و"كسر الأمواج"، فأردنا "بأس الأحرار" و"بأس جنين" و"بأس نور شمس".

وأضاف القائد العجوري: "نحن على الدرب سائرون ولدماء محافظون ولشهدائنا ومؤسسينا وقادتنا ومجاهدينا معاهدين ولأسرانا الأبطال البواسل داعمين مساندين وعاملين، فالوطن لنا وكامل التراب لنا والقدس لنا".

ووجه رسالة لعناصر سرايا القدس قائلاً: كنتم وما زلتم طليعة الحركة بجهادكم وصبركم ونجاحتكم فالنصر حليفكم والهزيمة لا وجود لها في قاموسكم، أبطالنا ومجاهدونا نعلم انكم تسيرون بخطى الواثق بخطى المتعلق بمحبة الله وعونه ومدده".

ونظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الأربعاء4/10/2023م، مسيرا عسكريا بالتزامن مع إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 حيث سيُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسية خلال المسير ستحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال الصهيوني.

نص كلمة القائد أكرم العجوري كاملة:-

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

"فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا".

أبنائي أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كل عام وأنتم بخير..

وحركتكم المباركة وسراياكم المظفرة بألف خير..

كنتم وما زلتم طليعة الحركة بجهادكم وصبركم ونجاحاتكم فالنصر حليفكم والهزيمة لا وجود لها في قاموسكم، أبطالنا ومجاهدونا نعلم أنكم تسيرون بخطى الواثق بخطى المتعلق بمحبة الله وعونه ومدده، فأنتم أهل السمع والطاعة وأنتم القدوة الحسنة ومصنع الرجال والأبطال، كل التحية لكم على هذا الجهد الكبير الذي بذلتموه في مسيرتكم المباركة، وكل التحية لقادتكم ومجلسكم العسكري والركني وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية بكل مجاهديها.

أبنائي وإخوتي أعدائنا أرادوا لفلسطين وشعبها "صفقة القرن" فأردنا سيف القدس أرادوا التطبيع لتهميشنا وعزلنا وتصفية قضيتنا فأردنا وحدة الساحات نعم وحدة الساحات أرادوا لشعبنا ومجاهدينا القتل والاغتيالات فأردنا وكانت ثأر الأحرار ثأر الكرامة وأرادوا لمقاومتنا في الضفة جز العشب وكسر الأمواج فأردنا بأس الأحرار وبأس جنين وبأس نور شمس.

هم يخططون ويدبرون ويتأمرون ونحن نخطط ونعد ونضرب في كل الساحات، لن تفلح مخططاتهم ومؤامراتهم المستمرة والمستهدفة لشعبنا ولشبابنا وحياتنا ومستقبلنا، فزمانهم أوشك على الأفول والحلقة تزداد ضيقًا واطباقًا عليهم والحسم قادم بإذن الله، أنتم جند الله وجيش محمد ستطؤون بأقدامكم كامل تراب فلسطين وستدخلون مسجدكم محررين فاتحين لا محالة هذا وعد الله هكذا أمنا وتعلمنا وتربينا واشتد عودنا على موائد الإسلام ومكارم الأخلاق وشمائل النبوة.

أبنائي على كل من يتربص بكم في غزة والضفة والقدس وجنين الباسلة، أي يعلم أن أبناء سراياكم وقسامكم وألوية شهدائكم وكل فصائلكم صلب عودهم واشتد ساعدهم وشربوا كأس المنايا نعم شربوا كأس المنايا يتوعدهم عدوهم بالقتل ويتوعدونهم بالموت الزؤام.

أبنائي نحن على الدرب سائرون وللدماء محافظون ولشهدائنا ومؤسسينا وقادتنا ومجاهدينا معاهدين ولأسرانا الأبطال البواسل داعمين مساندين وعاملين، فالوطن لنا وكامل التراب لنا والقدس لنا.

التحية كل التحية لكم من أمينكم العام الحبيب أبو طارق، التحية كل التحية لكم من إخوانكم أعضاء المكتب السياسي، وكما التحية موصولة من محوركم المقاوم العزيز الشامخ بطموح وتطلعاته الشجاعة الواثبة للأمام قدمًا لا دفاعًا ولا تراجعًا فعيونهم تتجه لقامتكم بفخر وعزة فأنتم الأمل القادم فسيروا على بركة الله وعونه ومدده وتسديده وفقكم الله وسدد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

















