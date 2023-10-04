سحاب وهدهد وصياد

محدث بالفيديو والصور سرايا القدس تكشف عن ثلاث طائرات مسيرة من صناعتها العسكرية

الساعة 06:17 م|04 أكتوبر 2023
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (55).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (55).JPG

فلسطين اليوم

كشفت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، لاول مرة عن ثلاث طائرات مسيرة من صناعتها العسكرية، وذلك خلال مسيرها العسكري المهيب.

وأوضحت سرايا القدس، أن الطائرات التي صنعتها، هي هجومية واستطلاعية وانتحارية، تستخدم للعمليات الهجومية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

والطائرات هن: سحاب وهدهد وصياد.

ونظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء4/10/2023م، مسيرا عسكريا بالتزامن مع إحياء  ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 ، إذ سيُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسية خلال المسير ستحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال الصهيوني.

سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (58).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (57).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (56).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (55).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (54).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (53).JPG
 

سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (101).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (100).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (99).JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً تزامنا مع انطلاقة حركة الجهاد الـ 36 .. الشهداء.. بشائر النصر (98).JPG
 

 

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