فلسطين اليوم

كشفت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، لاول مرة عن ثلاث طائرات مسيرة من صناعتها العسكرية، وذلك خلال مسيرها العسكري المهيب.

وأوضحت سرايا القدس، أن الطائرات التي صنعتها، هي هجومية واستطلاعية وانتحارية، تستخدم للعمليات الهجومية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

والطائرات هن: سحاب وهدهد وصياد.

ونظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء4/10/2023م، مسيرا عسكريا بالتزامن مع إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 ، إذ سيُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسية خلال المسير ستحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال الصهيوني.























