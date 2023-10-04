بالصور سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً في ذكرى الانطلاقة الجهادية 36

الساعة 05:23 م|04 أكتوبر 2023
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.07.13_a2505000
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.07.13_a2505000

فلسطين اليوم- غزة

نظمت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الأربعاء مسيراً عسكرياً مهيباً في الذكرى ال 36 للانطلاقة الجهادية .

وشارك في المسير الآلاف من مجاهدي سرايا القدس المجهزين، من كافة الوحدات العاملة في السرايا، حيث شاركت وحدة الصواريخ بالإعلان عن صاروخ جعفر الجديد بعيد المدى، ويبلغ طوله 7 امتار.

 كما كشفت الوحدة الجوية عن طائرات "سحاب" المسيرة، والتي طورتها سرايا في اطار الاعداد والتطوير للأسلحة النوعية التي تقوم بتصنيعها.

كما ظهر في العرض العسكري الذي تنظمه سرايا القدس عدد من الراجمات الصاروخية، والشاحنات الضخمة التي توضح القدرات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها.

صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.07.13_a2505000
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