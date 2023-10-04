الحركة الأسيرة تبدأ خطواتها الاحتجاجية بإغلاق كافة أقسام السجون غداً الخميس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلنت اللجنة العليا للحركة الأسيرة أنها ستبدأ بنضالها لمواجهة الحملة التي بدأت إدارة السجون في شنها عليها عبر خطوات متصاعدة تبدأ غدًا الخميس بإغلاق كافة الأقسام في كافة السجون.

وقالت اللجنة في تصريح لها مساء اليوم الأربعاء:" إن العدو سعى مؤخَّرًا لاغتيالنا معنويًّا والمس بصورة نضالنا وجهادنا في محاولة منه لتشويه صورة الأسير في الوعي الفلسطيني العام".

وأضافت: "لن نُسلِّم ولن نقبل بأن يتم اتخاذ أي إجراء بحقنا على خلفية حدث مفتعل من قبل إدارة السجون لفرض واقع جديد يمس جوهر حياتنا أو جوهر قضيتنا".

وأشارت إلى أن عملية الاستعراض الجبانة التي قام بها المدعو "بن غفير" ليلة أمس الثلاثاء في سجن جلبوع تدلل على محاولاته البائسة لزيادة رصيده السياسي على حساب كرامتنا وحقوقنا الأساسية، وسيدرك هذا الأرعن مدى حماقته في قابل الأيام.

وتابعت اللجنة قائلة:"ندعو شعبنا الحر أن يكون كما عهدناه سندنا الذي يوصل صوتنا للعالم ويوقف عدونا باللغة التي يفهم عن التغول على الأسرى".