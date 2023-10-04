فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قام عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك اليوم الأربعاء بأداء طقوس تلمودية أثناء خروجه من المسجد الأقصى عند باب السلسلة.

يأتي ذلك في حين حول الاحتلال مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، وسط اقتحام كبير للمستوطنين المتطرفين لباحات المسجد، بمناسبة ما يسمى بـ "عيد العرش" اليهودي.

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن أكثر من 1040 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا ساحة باب الأسباط بالزي الكاهنوتي الخاص بالاحتفالات الدينية.

وبالتزامن فقد شهدت أزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بخاصة محيط المسجد الأقصى، مسيرات كبيرة لمتدينين "إسرائيليين" كانوا يرتدون الملابس الدينية اليهودية.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فقد اقتحم الأقصى الأحد 789 مستوطنا، فيما اقتحمه الاثنين 1468، ليقوم 859 مستوطنا باقتحام المسجد أمس الثلاثاء.

وتمثل هذه الأرقام أضعاف عدد المستوطنين في الأيام العادية حيث تراوح أعداد المقتحمين بين 100 ـ 200 يوميا.

وتجددت الاقتحامات، اليوم الأربعاء، على أن تتواصل الخميس أيضا.