مستوطنون يجددون استهداف الحجاج المسيحيين في القدس المحتلة

فلسطين اليوم

جدد مستوطنون متطرفون، ظهر اليوم الأربعاء4/10/2023م، عمليات الاعتداء والبصق بحق المسيحيين والحجاج المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في منطقة كنيسة حبس المسيح.

وقال حارس كنيسة حبس المسيح ماجد الرشق :" إن ظاهرة استهداف المسيحيين تزايدت في الفترة الأخيرة بالبصق على الرهبان والسياح المؤمنين الذين يسيرون في درب الصليب".

وقد وجّه نشطاء في الولايات المتحدة الأميركية دعوة للكنائس الى قطع علاقتها بدولة الاحتلال الإسرائيلي، على إثر الممارسات الاستفزازية التي قام بها العشرات من المستوطنين ضد "حجاج مسيحيين" يحملون الصليب في مدينة القدس المحتلة، من خلال مقطع فيديو شوهد ملايين المرات حول العالم.

واعتبر النشطاء ان هذا الفيديو الذي يظهر مجموعات من "اليهود المتطرفين" يحتفلون بـ"عيد العرش" يبصقون لدى مرور حجاج يحملون صليباً على أكتافهم وهم في طريق الآلام، اعتبروا أن الفيديو يجب أن يكون كافياً للكنائس في أميركا لقطع علاقتها مع دولة الاحتلال العنصرية.

وانتقد مجلس الكنائس العالمي في القدس، الثلاثاء، "الاضطهاد" الذي يتعرض له المسيحيون من قبل المستوطنين وصمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إزاء ذلك.

وتتكرر عمليات "البصق" على من قبل مستوطنين يهود على المسيحين ورجال الكنيسة اثناء احتفالاتهم الدينية، كما حدث امس وهم يحملون الصليب من كنيسة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وهي ليست الحادثة الاولى من هذا النوع حيث بات ذلك سلوكا منهجيا يتبعه المستوطنون ضمن اعتداءاتهم على المسيحيين وعموم الفلسطينين بالقدس وغيرها من الاماكن