بالصور استعدادات سرايا القدس للمسير العسكري على شرف الانطلاقة الجهادية 36

الساعة 04:01 م|04 أكتوبر 2023
تجهيزات سرايا القدس
تجهيزات سرايا القدس

فلسطين اليوم

تنظم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الأربعاء4/10/2023م، مسير عسكري بالتزامن مع إحياء  ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 حيث سيُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسية خلال المسير ستحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال الصهيوني.

وفيما يلي صور مباشرة  من تجهيزات المسير العسكري بعدسة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.07.27_01cd8738
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.07.13_a2505000
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.07.16_30e84771
 

صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 15.54.25_809e044b
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 16.00.00_ce6fc944
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 15.59.51_80840475
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 15.59.44_fa009524
صورة واتساب بتاريخ 1445-03-19 في 15.54.51_f54faba4
 

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