بالصور استعدادات سرايا القدس للمسير العسكري على شرف الانطلاقة الجهادية 36

فلسطين اليوم

تنظم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الأربعاء4/10/2023م، مسير عسكري بالتزامن مع إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 حيث سيُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسية خلال المسير ستحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال الصهيوني.

وفيما يلي صور مباشرة من تجهيزات المسير العسكري بعدسة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":



















