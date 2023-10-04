للمرة الثالثة...الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الساعة 03:41 م|04 أكتوبر 2023
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الاعتقال الاداري.jpeg

فلسطين اليوم

جددت قوات الاحتلال في محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الأربعاء4/10/2023م، الاعتقال الإداري للأسير حسن فيصل مصطفى أبو الرب من قرية مسلية جنوب جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور:"  إن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور للأسير  أبو الرب، وذلك للمرة الثالثة، وهو معتقل منذ تاريخ 8/2/2023، وشقيق الشهيد مصطفى أبو الرب الذي ارتقى في جنين بتاريخ 14/4/202".

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.

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