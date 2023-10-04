الأردن يطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم- وكالات

وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مذكرة رسمية لسفارة الاحتلال في عمّان، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" في المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت المذكرة "إسرائيل" باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات، وإنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وجاء في المذكرة أن الأردن يؤكد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة وتنظيم الدخول إليه.

واعتبرت المذكرة أن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.