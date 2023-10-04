نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الجريح عمار الفار من جنين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح عمار الفار (24 عامًا) من بلدة الزبابدة/ جنين، بعد أن أقدمت قواته على اعتقاله فجر اليوم الأربعاء، وهو من بين 16 مواطنًا اعتقلتهم قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم.

وأفاد نادي الأسير بأن "المعتقل الفار تعرض لإصابة برصاص قوات الاحتلال قبل ثلاثة شهور، وتم بتر جزء من ساقه وما يزال يتلقى العلاج وهو بحاجة إلى متابعة صحية".

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من اعتقال الجرحى، فمنذ مطلع العام الجاري اعتقلت ما يزيد عن 60 جريحا، بينهم أطفال، ونساء، وفقا لمعطيات نشرها نادي الأسير.