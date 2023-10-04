بدران: كل أشكال التطبيع مرفوضة ولا يجب منحه أي غطاء فلسطيني

فلسطين اليوم

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس حسام بدران، اليوم الأربعاء4/10/2023م " إن موقف حماس واضح وهو أن كل اشكال التطبيع مرفوضة ومضرة بالقضية الفلسطينية. بغض النظر عن الدولة التي تتحرك في مسار التطبيع"

وأضاف بدران في تصريحات صحفية:" كل التجارب السابقة في التطبيع تؤكد ان الاحتلال هو المستفيد الوحيد من هذا الأمر، وهو يكسب شرعية لا يستحقها"، متابعا "اضافة الى الضرر الذي يصيب الفلسطينيين فان الدول المطبعة خسرت من هذه العلاقات على كل المستويات".

وأضاف بدران ان "الموقف المهم في مسار التطبيع الذي يجري الحديث عنه حاليا هو ضرورة الإجماع الوطني الفلسطيني على رفضه وعدم التساوق معه وعدم القيام بأي خطوات يبدو من خلالها ان طرفا فلسطينيا يعطي شرعية او غطاء او قبولا لهذا التطبيع لان ذلك يعتبر مساهمة فلسطينية في خطوة معلومة النتائج والآثار السلبية على القضية الفلسطينية، ولذلك نحن ندعو كل المكونات الفلسطينية الى اعلان موقف واضح رافض للتطبيع جملة وتفصيلا".