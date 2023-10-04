"ساني" يدخل حسابات عمالقة اسبانيا

فلسطين اليوم

ينوي ليروي ساني جناح بايرن ميونخ، تقرير مصيره في الصيف المقبل، ما إذا كان سيمدد تعاقده مع الفريق البافاري أو سينتقل لناد جديد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الأسبوعية أن عقد ساني مع بايرن يمتد حتى يونيو/حزيران 2025، لكن حتى الآن لم يتم فتح مسألة تمديد العقد مع النادي.



ووفقا للتقرير، يرغب فريقا ريال مدريد وبرشلونة في الحصول على خدمات على اللاعب.

وانتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في عام 2020 وحاليا يقدم أفضل مواسمه مع بايرن ميونخ.

وسجل ساني 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا)، كما سجل هدفا واحدا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.