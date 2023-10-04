الاحتلال يفرج عن المرابطة سماح محاميد بشروط

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 4/10/2023م، عن المرابطة سماح محاميد من مدينة أم الفحم المحتلة عام 1948م.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال قررت الإفراج عن المرابطة سماح محاميد بشرط حبسها منزليا حتى الاثنين المقبل ومنها من دخول القدس لمدة شهر

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة محاميد الخميس الماضي عقب استدعائها للتحقيق، ضمن الاستهداف المتصاعد للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.

وسماح محاميد (33 عامًا) من مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عرف عنها بأنها المرابِطة المقدسية العنيدة، التي كلَّما أُبعِدتْ عن المسجد الأقصى، زادتْ ثباتًا وإصرارًا لتدخلَ أبوابه من جديد، تكبيرًا وتهليلًا.

وأبعدت محاميد أولِ مرة عام 2018 حين أُبعدت ما يقارِب 15 يومًا بتهمة "الوطنية العنيدة"، بالإضافة إلى تهمة الانتماء للحركة الإسلامية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.