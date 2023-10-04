فلسطين اليوم

كشفت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء4/10/2023م، عن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام ما يسمى "عيد العرش العبري".

وبحسب موقع القناة 7 العبرية، فإن 3876 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى خلال أيام عيد العرش العبري، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر مقدسية:" إن 1067 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم".

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.