حماس تدين بشدّة اعتداء المستوطنين على الحجّاج المسيحيين في القدس

فلسطين اليوم

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 4/10/2023، ما شهدته شوارع مدينة القدس المحتلة من اعتداء للمستوطنين على الحجاج المسيحيين، أثناء توجّههم لكنائسهم، والبصق عليهم، وما رافق هذا السلوك الشائن من تبريرات على لسان الوزير في حكومة الاحتلال، الإرهابي بن غفير.

وأكدت حركة حماس، أن الموقف يفضح عنصرية الاحتلال وازدراءه للأديان ولحرية العبادة، باستهدافه المسيحيين من أبناء شعبنا في القدس وزوّارهم من خارج فلسطين، وهو استمرار لسياسة حكومة المستوطنين العنصرية في التضييق عليهم، وتقييد ممارستهم لشعائرهم، واحتفالهم بأعيادهم.

وعبرت حركة حماس، عن رفضها واستنكارها لهذا السلوك الوقح، مؤكدةً أن كل الممارسات العنصرية تجاه أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين، ومقدّساتهم؛ تأتي في إطار سعي حكومة الاحتلال الفاشية المحموم، لتهويد المدينة المقدّسة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساتنا، كما ندعو كنائس العالم إلى مقاطعة هذا الاحتلال العنصري الفاشي.