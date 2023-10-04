أسعار الذهب اليوم: انهيار المعدن النفيس أمام قوة الدولار

فلسطين اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 4/10/2023، إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر حيث تراجع للجلسة الثامنة على التوالي.

وجاء هذا التراجع في أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع عائدات الدولار والسندات بعد أن أبقت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسواق متوقعة المزيد من تشديد السياسة النقدية، بينما انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2018.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التوظيف الأولية الأمريكية، بجانب مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM).

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1832 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1817 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 106.919 نقطة.

الذهب عند التسوية أمس

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة السابعة على التوالي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.7 دولار لتصل إلى 1841.5 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية للعقد منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

هل سيستمر الذهب في التراجع؟

لامست أسعار العقود الفورية يوم الثلاثاء أدنى مستوياتها منذ مارس/ آذار عند 1813.90 دولار، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بناءً على بيانات تظهر زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس/ آب.

وارتفع عدد فرص العمل المتاحة الأمريكية خلال شهر أغسطس/ آب إلى 9.6 مليون فرصة خلافًا للتوقعات بتسجيل 8.8 مليون فرصة، بعد شهر واحد فقط من انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، في إشارة لاستمرار مرونة الاقتصاد رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية.

وقال "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، في كلمته خلال حدث في أتلانتا، إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة لخفض التضخم إلى مستهدفة البالغ 2%.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

تأثيرات المعادن النفيسة الأخرى بضغوط بسبب ارتفاع الدولار حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 21.07 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس/ آذار في الجلسة الأخيرة.

وتراجع البلاتين 1.1 % إلى 862.37 دولار وهو أدنى مستوى في عام. انخفض البلاديوم بنسبة 2٪ إلى 1164.94 دولار وسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.