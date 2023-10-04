تفاصيل فوز عيسى غزواني بالميدالية الذهبية - السيرة الذاتية عيسى غزواني

فلسطين اليوم

شاهد تفاصيل فوز الرياضي عيسى غزواني بالميدالية الذهبية ، ولابد من الكل بعد هذه المقدمة من الاستمرار في قراءة جميع السطور التي نوضح من خلالها هذه الإجابة بعد أن رصد فريق فلسطين اليوم عمليات بحث الكترونية على جوجل الشهير التي تجاوزت أكثر من خمسة عشرة ألف عملية خلال اليومين الماضيين وهذا دليل واضح على الاهتمام الكبير من الجمهور في التعرف على هذا الحدث الرياضي ونشير لكم إلى أننا وضعنا لكم الإجابة عن من هو عيسى غزواني ويكيبيديا ويترتب عليكم بعد هذه المقدمة في الاستمرار بقراءة ما يلي حيث ارفقنا لكم في الأسفل مقطع فيديو مصور يشرح بشكل مفصل عن ذلك .

فوز عيسى غزواني بالميدالية الذهبية

وبحسب مواقع إخبارية محلية ، فإن عيسى الغزواني قد حقق الثلاثاء 3-10-2023 الميدالية الذهبية في سباق 800 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين .

وحصل هذا العداء السعودي (21 عامًا) على هذا اللقب بعدما حلَّ في المركز الأول بزمن 1:48.05 دقيقة. ونشير إلى أنه حقق الميدالية الذهبية الثانية للسعودية والخامسة في الآسياد الآسيوي .

وعن هذا الحدث الرياضي ، نؤكد لكم إلى أن دورة الألعاب الآسيوية أو الأسياد هو حدث رياضي متعدد الالعاب يجمع رياضيي قارة آسيا.

وكل اربع سنوات تنظم هذه الدورة مرة واحدة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

عيسى غزواني في الألعاب الآسيوية

ولم يتجاوز عيسى غزواني التي بات اسمه يتصدر على الصفحات الأولى للمواقع الإخبارية المحلية وشاشات التلفاز رقم الشخصي الأفضل الذي حققه هذا العام، 1:47:18 دقيقة، وظفر هذا المواطن بالميدالية الذهبية الأولى في مسيرته.

من هو عيسى غزواني ويكيبيديا

وفي هذه الفقرة ، وضعنا لكم معلومات عامة عن المواطن السعودي عيسى غزواني وهو رياضي وعداء يحمل الجنسية السعودية.

وهو من مواليد فإحدى محافظات المملكة العربية السعودية عام 2002 ميلادي ونشير لكم إلى أنه في العقد الثاني من عمره إذ أنه يبلغ من العمر واحد وعشرين عام.



ويتبع الرياضي عيسى غزواني إلى طائفة أهل السنة والجماعة إلى الديانة الاسلامية. وعن حياته الاجتماعية ، فهو أعزب وغير مرتبط ويمتلك بشرة سوداء.

وفي النهاية ، نود أن نشير لكم إلى أن الرياضي يوسف مسرحي بدأ مع برونزية سباق 400م في أسياد “غوانزو 2010” ثم ذهبية إنشون 2014م وهانغتشو 2022م.

ويحمل هذا اللاعب السعودي أيضًا في جعبته ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية. كما وحقق العداء السعودي أيضًا أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية 19 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وعقب فوز مسرحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 400م بزمن 45.55 ثانية.