الزعانين: إدارة السجون تُمارس تصعيداً واضحاً وممنهجاً بحق الحركة الأسيرة

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، تامر الزعانين، اليوم الأربعاء 4/10/2023، أن إدارة السجون الصهيونية تمارس تصعيداً واضحاً وممنهجاً بحق الحركة الأسيرة، آخرها عدم الاعتراف بالتمثيل التنظيمي وعدم السماح لممثلي الأقسام بالحركة.

ووصف الزعانين، إبلاغ إدارة السجون بإلغاء التمثيل الإعتقالي للأسرى وعدم الحركة بين الأقسام، بالخطوة الخطيرة، قائلاً:" على ما يبدو أن المجرم الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير لم يتعلم الدرس جيدًا في مواجهته للأسرى."

واعتبر الزعانين، المساس بمنجزات الحركة الأسيرة بمثابة اللعب بالنار وعلى الإحتلال وحكومته أن تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث داخل السجون.

وشدد على أن الحركة الأسيرة مستعدة لمواجهة قرارات الفاشي بن غفير، ولن تسمح بالعبث بمنجزات الحركة الأسيرة التي جاءت عبر تضحيات ونضالات سنين طويلة.

ودعا المؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على حكومة الاحتلال قبل الانفجار القادم.