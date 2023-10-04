من هو السعودي عيسى غزواني ويكيبيديا - فوز عيسى غزواني بالميدالية الذهبية

فلسطين اليوم

من هو السعودي عيسى غزواني ويكيبيديا ، وقام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نشير فيها إلى التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا البطل الذي بات اسمه متصدرا على قائمة التريند على محرك جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من قبل المتابعين والأشخاص في المملكة العربية السعودية عليه بعد تم تتويجه ببطولة جديدة ويطلب فريق فلسطين اليوم منكم الآن قراءة جميع سطور هذه المقالة حيث جرى تداولها على المنصات الرقمية .

وبعد هذه المقدمة التي شرحنا فيها التفاصيل الكاملة فيما يتعلق عن من هو السعودي عيسى غزواني ويكيبيديا وضعنا لكم مقطع فيديو عن هذا البطل علمًا أن فريق الموقع يقوم بين الحين والأخر في اعداد سلسلة مقالات عدة نضع فيها معظم المواضيع الرائجة وعن الباقي فهو التالي.

من هو السعودي عيسى غزواني

وبحسب مواقع إخبارية محلية ، فإن عيسى الغزواني قد حقق الثلاثاء 3-10-2023 الميدالية الذهبية في سباق 800 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين .

وحصل هذا العداء السعودي (21 عامًا) على هذا اللقب بعدما حلَّ في المركز الأول بزمن 1:48.05 دقيقة. ونشير إلى أنه حقق الميدالية الذهبية الثانية للسعودية والخامسة في الآسياد الآسيوي .

وعن هذا الحدث الرياضي ، نؤكد لكم إلى أن دورة الألعاب الآسيوية أو الأسياد هو حدث رياضي متعدد الالعاب يجمع رياضيي قارة آسيا.

وكل اربع سنوات تنظم هذه الدورة مرة واحدة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

بطل عيسى غزواني

ولم يتجاوز عيسى غزواني التي بات اسمه يتصدر على الصفحات الأولى للمواقع الإخبارية المحلية وشاشات التلفاز رقم الشخصي الأفضل الذي حققه هذا العام، 1:47:18 دقيقة، وظفر هذا المواطن بالميدالية الذهبية الأولى في مسيرته.

عيسى غزواني ويكيبيديا

وفي هذه الفقرة ، وضعنا لكم معلومات عامة عن المواطن السعودي عيسى غزواني وهو رياضي وعداء يحمل الجنسية السعودية.

وهو من مواليد فإحدى محافظات المملكة العربية السعودية عام 2002 ميلادي ونشير لكم إلى أنه في العقد الثاني من عمره إذ أنه يبلغ من العمر واحد وعشرين عام.



ويتبع الرياضي عيسى غزواني إلى طائفة أهل السنة والجماعة إلى الديانة الاسلامية. وعن حياته الاجتماعية ، فهو أعزب وغير مرتبط ويمتلك بشرة سوداء.

وفي النهاية ، نود أن نشير لكم إلى أن الرياضي يوسف مسرحي بدأ مع برونزية سباق 400م في أسياد “غوانزو 2010” ثم ذهبية إنشون 2014م وهانغتشو 2022م.

ويحمل هذا اللاعب السعودي أيضًا في جعبته ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية. كما وحقق العداء السعودي أيضًا أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية 19 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وعقب فوز مسرحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 400م بزمن 45.55 ثانية.