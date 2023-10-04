أخطر قرار يهدد البنية التنظيمية للأسرى.. الاحتلال يبلغ ممثلي الأسرى بعدم الاعتراف بالتمثيل الاعتقالي

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير اليوم الاربعاء 4/10/2023 ، أن إدارة سجون الاحتلال تبلغ ممثلي الأسرى في عدة سجون، بقرارها بعدم الاعتراف بالتمثيل الاعتقالي للأسرى (ممثل الأسرى)، وفي بعض السجون أبلغت ممثلي الأسرى بعدم السماح لهم بالحركة بين الأقسام.

وقال نادي الأسير إدارة سجن (مجدو) ممثلي الأسرى أبلغت بعدم السماح لهم بالحركة بين الأقسام، وفي وقت سابق أبلغت مجموعة أخرى من السّجون بعدم الاعتراف بالتمثيل الاعتقالي، وفي ضوء ذلك يشهد سجن (مجدو) منذ الصباح حالة من التوتر، وإغلاق للأقسام.

وشدد نادي الأسير، أنّ هذا الإجراء يشكّل أخطر الإجراءات التي يمكن أن تقدم عليها إدارة السّجون، والتي تهدف من خلاله، المساس بالبنى التنظيمية للأسرى.