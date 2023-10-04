هآرتس تكشف موقف قطر من زيادة المساعدات لموظفي حكومة غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء 4/10/2023 ، ان قطر لم تقرر بعد بشأن زيادة الأموال لحكومة غزة ، في إطار التحركات الرامية إلى تهدئة التوتر في القطاع.

وبينت الصحيفة ان حركة حماس وجهت مؤخراً رسائل إلى قطر تطالب فيها بزيادة الدعم الاقتصادي لسكان قطاع غزة، وبحسب مصدر مطلع على المحادثات، قال: “لا يوجد حتى الآن قرار بشأن إمكانية قيام قطر بزيادة المساعدات المالية من جانبها، ولكن الأمر قيد المناقشة”.

توقع المصدر أن تعلن سلطات الاحتلال عن زيادة كبيرة في حصة العمالة الوافدة من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل، لكنه لم يحدد الأعداد، وأضاف: “من المتوقع أن يبدأ قريباً، وسترتفع حصة العمالة تدريجياً وعلى مدى فترة من الزمن”.

المنظومة الأمنية للعدو أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي التصعيد الأمني ​​في قطاع غزة إلى الإضرار بالمحادثات مع السعودية وإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع في الأشهر المقبلة، تحت رعاية الولايات المتحدة..