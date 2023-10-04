دائرة المنظمات الشعبية تنفذ سلسلة زيارات اجتماعية لوجهاء ومخاتير شمال غزة

فلسطين اليوم

نفذت دائرة المنظمات الشعبية، أمس، سلسلة زيارات اجتماعية لوجهاء ومخاتير شمال غزة، وذلك ضمن فعاليات لجنة التواصل والإصلاح الجماهيري التحشيدية لمهرجان الانطلاقة الجهادية الـ(36) "الشهداء بشائر النصر"

وأكد مسؤول اللجنة التواصل والإصلاح الجماهيري في إقليم الشمال أ. تيسير المدهون، بأن هذه الزيارات تأتي في سياق سلسلة الزيارات الاجتماعية التي أطلقتها اللجنة مؤخراً لتشمل المئات من وجهاء ومخاتير قطاع غزة، عشيّة ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ (36) لحركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح أ. المدهون أن الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من هذه الزيارات لتشمل نحو 200 من وجهاء ومخاتير محافظة الشمال.

ولفت أ. المدهون إلى أن الزيارات التي تمت تركت انطباعات إيجابية كبيرة لدى الوجهاء والمخاتير الذين تمت زيارتهم، مقدّرين دور حركة الجهاد الإسلامي الريادي في الاهتمام بأبناء شعبنا والحفاظ على نسيجه الاجتماعي متماسكاً في وجه كل المؤامرات والتحديات.

ونوّه أ. المدهون إلى أن لجنته ستقوم بتوفير المواصلات لنقل الوجهاء والمخاتير للمشاركة في المهرجان الوطني الكبير "الشهداء بشائر الانتصار" المزمع إقامته الجمعة المقبل في ساحة الكتيبة بغزة، وبالتزامن مع دمشق وبيروت.