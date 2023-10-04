"مهجة القدس": الأسير المجاهد ناجح حبايبة يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد ناجح حسن قعدان حبايبة (58 عامًا) من بلدة صانور بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 14 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 06/08/2022م وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر ناجح حبايبة ولد بتاريخ 09/12/1965م، وهو متزوج ولديه خمسة من الأبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر ناجح حبايبة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.