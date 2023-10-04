الدولار في فلسطين يسجل ارتفاعاً جديداً ويكسر الحاجز لأول مرة منذ سنوات اليوم الأربعاء 4/10/2023

فلسطين اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الأربعاء 4/10/2023 ، ارتفاعاً جديداً وكبيراً ليكسر حاجز الـ3.85 شيقلاً ، لأول مرة منذ سنوات حيث بلغ سعره اليوم 3.87 شيقلاً .

الدولار في فلسطين يسجل ارتفاعاً جديداً ويكسر الحاجز لأول مرة منذ سنوات اليوم الأربعاء

ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي الارتفاع في فلسطين منذ بداية الأسبوع الجاري حيث سجل ارتفاعاً بمقدار 0.7 منذ بداية الأسبوع بعد ان كان 3.81 شيقلاً، وسط ترجيحات ان يواصل الارتفاع دون ان يتخطى حاجز ال4 شواقل.





الدولار في فلسطين يسجل ارتفاعاً جديداً ويكسر الحاجز لأول مرة منذ سنوات اليوم الأربعاء 4/10/2023

سعر صرف الدولار: 3:87 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:42 شيكل

سعر صرف اليورو: 4:03 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل