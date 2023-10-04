اتحاد المقاولين يطالب بإلزامية التعاقد مع مقاولين مصنفين لتنفيذ عمليات البناء بغزة

فلسطين اليوم

طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان صحفي، مساء اليوم، الثلاثاء، بوقفة جادة من مختلف الجهات ذات الاختصاص، باتجاه تنفيذ الانشاءات السكنية والتجارية التي تتم بعيدا عن شركات المقاولات المرخصة والمؤهلة فنيا وإداريا للتنفيذ، في ظل غياب واضح لدور الإشراف والتأمينات المطلوبة وضعف وسائل السلامة المهنية للعاملين.

وطالب الاتحاد وزارة الاشغال العامة والإسكان وكافة البلديات في القطاع بضرورة إلزام أصحاب البنايات التجارية والسكنية الكبيرة، بتنفيذ عمليات الانشاء من خلال شركات مقاولات مرخصة ومسجلة ومصنفة لدى اتحاد المقاولين والجهات المختصة، وإلزام البلديات بعدم منح رخصة البناء بدون عقد رسمي مع شركة مقاولات مصنفة، ومصادق عليه من اتحاد المقاولين، أسوة بالمخططات التي تتم من خلال نقابة المهندسين.

وأهاب الاتحاد بكل المقاولين ومتعهدي الأعمال الإنشائية في غزة بضرورة اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها بموجب القانون الفلسطيني، والعمل على ضمان التأمين اللازم لحياة العمال والمواطنين.

وعبر مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن تضامنه مع مصابي حادثة سقوط "السقايل/البقوم" في أحد بنايات غزة، والتي أدت لعدد من الإصابات في صفوف العمال والمواطنين صباح الإثنين الماضي.